RLP: Unfall am frühen Morgen – Kollision mit Pferd auf nebliger Landstraße

KIRN. Gegen 5.20 Uhr befuhr heute bei nebliger Witterung eine 39-jährige Fahrzeugführerin die L376 aus Richtung Bärweiler kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. Einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Pferd konnte sie nicht mehr ausweichen, woraufhin es zur Kollision kam.

An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, das Pferd lief unmittelbar davon. Die Besitzerin einer nicht weit entfernten Pferdekoppel konnte zeitnahe erreicht werden, diese stellte kurz darauf die Vollzähligkeit und augenscheinliche Unversehrtheit ihrer Tiere fest. Inwiefern es sich um eines ihrer Pferde handelte, kann derzeit noch nicht sicher beantwortet werden.

Immer wieder machen sich Tiere aus Weiden und Koppeln selbstständig und begeben sich auf angrenzende Straßen, so erst gestern Morgen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bingen geschehen (lokalo.de berichtete). Tierhalterinnen und -halter werden hiermit ermuntert, die Zuverlässigkeit ihrer Zäune und Umfriedungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ggf. zeitnah auszubessern. (Quelle: Polizeiinspektion Kirn)