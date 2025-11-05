Häuser durchwühlt, Schlangenlinien gefahren: Einbrüche und Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche und Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

So kam es zum Beispiel am Nachmittag des 4.11.2025 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue Neuve in Mondercange, bei dem ersten Informationen nach über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Ein weiterer Einbruch wurde in ein Einfamilienhaus in der Rue Dicks in Bettembourg gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Täter sich Zugang zur Garage verschaffte, allerdings von einem Bewohner überrascht wurde und flüchtete. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet.

Am Abend des 4.11. wurde der Polizei zudem auf der Rue de Luxembourg in Rollingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gemeldet, bei dem ersten Informationen nach eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen das entgegenkommende Fahrzeug stieß. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort. Einer der Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt.

In der Nacht zum 5.11.2025 wurde eine Polizeistreife auf dem CR348 in Burden auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer wurde gestoppt und kontrolliert. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)