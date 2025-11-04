Ehefrau mit Messer getötet: Obduktion bestätigt tödliche Verletzungen bei 37-Jähriger

LUDWIGSHAFEN – Nach dem tödlichen Angriff auf eine 37-Jährige in Ludwigshafen hat das vorläufige Obduktionsergebnis ergeben, dass die Frau multiple Stich- und Schnittverletzungen erlitten hat.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wird angenommen, dass die Frau an starkem Blutverlust starb. Die Frau soll am Sonntagabend von ihrem Ehemann in einer Wohnung mit einem Messer angegriffen worden sein.

Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat sowie zum Motiv dauern weiterhin an. Gegen den 39 Jahre alten Ehemann wurde laut Polizei bereits am Montag ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen – er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die zwei gemeinsame minderjährige Kinder des Ehepaars seien vom Jugendamt in Obhut genommen worden.