Ganz übel: Senior (78) mit Rollator im Saarland ausgeraubt – Täter „nutzte“ Halloween

ST. INGBERT-ROHRBACH. Am 31.10.25, zwischen 19.18 und 19.20 Uhr,

ereignete sich in der Jugendheimstraße in St. Ingbert-Rohrbach ein Diebstahl,

bei dem ein bislang unbekannter Täter an der Hauseingangstür des Geschädigten

klingelte, wonach dieser den unbekannten Täter durch die geschlossene Tür bat,

herein zu treten, da der „Schnapper“ angebracht sei.

Der unbekannte Täter betrat danach das Haus und ging ins Wohnzimmer des Geschädigten, wo dieser in einem Sessel saß. Der unbekannte Täter sagte dann: „Süßes oder Saures“, wonach der Geschädigte fragte, wo denn die Kinder seien, für die Süßigkeiten auf dem Esstisch bereitstehen würden. Der Täter begab sich folglich an den Hauseingang und sah nach, kam wieder zurück und gab an, dass keine Kinder da seien. Hiernach sagt der Geschädigte, dass der unbekannte Täter sich Süßigkeiten nehmen könne.

Anschließend sah sich dieser in der Wohnung um, obwohl er durch den Geschädigten aufgefordert wurde, diese zu verlassen. Dabei entnahm er eine Schmuckschatulle aus Holz von einem Schrank und steckte diese unter seinen linken Arm. Als der 78-jährige Geschädigte, der einen Rollator zur Fortbewegung benötigt, den Beschuldigten dann am Arm ergriff, um diesen aufzuhalten, riss sich dieser los und entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung Obere Kaiserstraße. In der Schatulle befand sich Silber- und Modeschmuck im Wert von ca. 250-300 Euro.

Personenbeschreibung des Täters: 175-185 cm groß, kräftig/Bauch, deutscher Phänotyp, saarländische Mundart, beiger knielanger Daunenmantel, Sneaker, Halbglatze mit Maske auf der Stirn (Gesicht nicht bedeckt), ca. 50 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) zu melden. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)