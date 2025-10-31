Polizei Trier beendet „Tuningsaison“: 32 Betriebserlaubnisse bei Kontrollen erloschen

SCHWEICH/TRIER – Am Freitag den 31.10.2025 wurden durch spezialisierte Kräfte des Polizeipräsidiums Trier Kontrollen im Bereich Schweich und Trier mit besonderem Augenmerk auf illegale Veränderungen an Kfz durchgeführt.

Der letzte Oktobertag gilt als inoffizielles Ende der Tuningsaison. Das trockene und teils sonnige Wetter lud die Fahrzeugbegeisterten förmlich ein, ihre Schmuckstücke noch einmal für eine letzte Fahrt aus der Garage zu bewegen.

Zu Beginn wurde eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der PI Schweich eingerichtet, an der gezielt modifizierte Fahrzeuge kontrolliert wurden.

Nachdem mehrere Beschwerden über Pkw, die im Stadtbereich Trier besonders schnell fahren und deren übermäßig laute Abgasanlagen die Bewohner Triers belästigen würden, wurden die Kontrollanstrengungen nach Trier verlegt.

Durch ein ziviles Dienstfahrzeug, welches mit besonderer Geschwindigkeitsmesstechnik ausgestattet ist, wurde ein Audi S3 mit fast 130 km/h im innerstädtischen Bereich gemessen. Auf den Fahrzeugführer kommt neben einem empfindlichen Bußgeld mindestens im oberen dreistelligen Bereich auch ein Fahrverbot zu.

Die Beamten konnten weiterhin mehrere Pkw im Stadtbereich feststellen, die durch unzulässige Benutzung bestimmter Fahrmodi bewusst eine erhöhte Geräuschemission der Abgasanlage verursachten. Gegen solche Verhaltensweisen geht die Polizei konsequent vor, weshalb die betroffenen Fahrzeugführer mit Bußgeldern rechnen müssen.

In 32 Fällen war infolge von unzulässigen Veränderungen oder durch Verstöße gegen bestimmte Auflagen in Gutachten von Fahrzeugteilen die Betriebserlaubnis erloschen. Insgesamt mussten gegen 40 Person Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden.

An drei Pkw waren nachweislich gefälschte Beleuchtungseinrichtungen verbaut. Herstellung, Verkauf sowie Gebrauch solcher gefälschten Teilen stellt eine Straftat dar. Ein Roller-Fahrer war nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis und ein Fahrzeug war nicht vorschriftsmäßig versichert. Insgesamt wurden in 12 Fällen Strafverfahren eingeleitet.

Nahezu alle Fahrzeugführer verhielten sich kooperativ und einsichtig. Die Polizei wüscht noch ein ruhiges Ende der Tuningsaison.