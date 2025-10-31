Tragischer Unfall: Radfahrer stirbt nach medizinischem Notfall

WÖRTH AM RHEIN – Ein 70-Jähriger ist auf einem Radweg in Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim) gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, fanden mehrere Menschen den Mann gegen 15.30 Uhr auf dem Weg nahe der Ludwigstraße – nicht ansprechbar am Boden neben seinem Fahrrad liegend.

Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Trotz der Wiederbelebungsversuche starb der Mann noch vor Ort.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem medizinischen Notfall aus. Es ist nicht klar, ob der 70-Jährige dabei mit dem Fahrrad gefahren ist. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer, hieß es weiter laut Mitteilung. Die Polizeiinspektion Wörth hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls sind gebeten, sich telefonisch unter 07271 92210 oder per E-Mail an [email protected] bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.