Zahlreiche Martinszüge in den Trierer Stadtteilen – Das sind die Termine

TRIER. In Kürze stehen in zahlreichen Trierer Stadtteilen wieder die beliebten Martinszüge an, bei denen viele Kinder in der Dunkelheit unterwegs sind. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher mit besonderer Vorsicht unterwegs sein. Die Start- und Endpunkte der einzelnen Martinszüge im Überblick.

Freitag, 7. November:

Ruwer: Beginn 17 Uhr, Start auf dem Schulhof der Grundschule, Ende auf dem Festplatz Hüsterwiese.

Heiligkreuz: Beginn 17 Uhr, Start am Kirchplatz St. Maternus, Ende Pfarrkirche Heiligkreuz.

Neu-Kürenz: Beginn 17.45 Uhr, Start an der Kita St. Augustinus, Ende am Parkplatz Restaurant Pizza Club (vorher Jahreszeiten).

Olewig: Beginn: 18 Uhr, Start an der Kirche St. Anna, Ende am Brettenbach.

Gartenfeld: Beginn 18 Uhr, Start und Ende am Platz vor der St. Agritius-Kirche.

Irsch: Beginn 18 Uhr, Start in der Georgstraße, Ende am Sportplatz.

Samstag, 8. November:

Kernscheid: Beginn 17.30 Uhr. Start bei der Mehrzweckhalle Auf der Redoute, Ende am Sportplatz Brubacher Weg.

Tarforst: Beginn 18 Uhr. Start und Ende an der Pfarrkirche St. Andreas.

Filsch: Beginn 18.30 Uhr, Start an der Kapelle St. Luzia, Ende an der Kita Im Freschfeld.

Pfalzel: Beginn 18.30 Uhr, Start auf dem Kirchplatz, Ende am Moselufer.

Sonntag, 9. November:

Ehrang: Beginn 17.15 Uhr, Start in der Fröhlicherstraße, Ende am Marktplatz.

Euren: Beginn 17.45 Uhr, Start an der Pfarrkirche St. Helena, Ende in der Straße Vor Plein.

Feyen/Weismark: Beginn 18 Uhr. Start bei der Kirche St. Valerius, Ende auf dem Sportplatzgelände Clara-Viebig-Straße.

Biewer: Beginn 18 Uhr, Start im Achterweg an der Schreinerei Petri, Ende auf dem Sportplatz.

Alt-Kürenz: Beginn 18.15 Uhr, Start an der Kirche St. Bonifatius, Ende im Schlosspark.

Montag, 10. November:

Trier-Nord: Beginn: 18 Uhr, Start auf dem Platz an der Karl-Berg-Musikschule an der Paulinstraße, Finale an der Kirche St. Martin.

Zewen: Beginn 18 Uhr. Start beim Pfarrheim in der Lindscheidstraße, Ende in der Fröbelstraße.

Dienstag, 11. November:

Mariahof: Beginn: 17.45 Uhr. Start am Kirchplatz St. Michael, Ende auf dem Wanderparkplatz.

Mittwoch, 12. November:

Trier-Süd: Beginn: 17 Uhr, Start und Finale am Platz vor der Abtei St. Matthias.

Trier-Nord: Beginn: 18.30 Uhr, Start und Ende am Bürgerhaus Trier-Nord.

Samstag, 15. November:

Ehrang, Auf der Bausch: Beginn, 18 Uhr, Strecke von der Ringstraße Auf der Bausch zum Parkplatz am Sportplatz.

Hinweis: Es gibt einige weitere Martinszüge in Stadtteilen. Sie tauchen in der Liste nicht auf, weil deren Veranstalter keine Veröffentlichung für die Presse/Öffentlichkeit über die städtischen Kanäle wünschen. Rund um die Ausonius-Grundschule findet in diesem Jahr kein Martinszug statt.

Stand: 31. Oktober 2025, Angaben ohne Gewähr (Quelle: Stadt Trier)