Busumleitungen in Trier-Euren wegen Straßenarbeiten in der Eisenbahnstraße

TRIER. Aufgrund von Straßenarbeiten in der Eisenbahnstraße kommt es ab Montag, 3.11.2025, bis voraussichtlich Freitag, 5.12.2025, zu mehreren Busumleitungen in Euren.
- Die Busse der Linie 2/81 fahren in Richtung Stadt ab der Haltestelle Diedenhofener Straße über die Luxemburger Straße, Im Speyer, zur Haltestelle Spirostraße. In Richtung Friedhof/Igel fahren die Busse ihre gewohnte Route durch Euren.
- Die Busse der Linie 11 mit dem Ziel Euren-Friedhof enden und beginnen an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße.
- Die Busse der Linie 73 aus der Fahrtrichtung Industriegebiet Zewen kommend, fahren bis zur Haltestelle Diedenhofener Straße ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Luxemburger Straße zurückgeleitet.
- Die Busse der Linie 73 mit dem Ziel Euren-Friedhof beginnen und enden an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße.
Die Haltestellen Lenus Mars Straße, Ludwig Steinbach Straße und Hontheimstraße in Richtung Stadt sind während der Baumaßnahme für die Linie 2 aufgehoben und zur Haltestelle Spirostraße verlegt. Die Haltestellen Euren-Friedhof und Hontheimstraße, sind für die Linien 11/73 aufgehoben und zur Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt.
Bei Fragen zu den Umleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)