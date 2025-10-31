Busumleitungen in Trier-Euren wegen Straßenarbeiten in der Eisenbahnstraße

TRIER. Aufgrund von Straßenarbeiten in der Eisenbahnstraße kommt es ab Montag, 3.11.2025, bis voraussichtlich Freitag, 5.12.2025, zu mehreren Busumleitungen in Euren.

Die Busse der Linie 2/81 fahren in Richtung Stadt ab der Haltestelle Diedenhofener Straße über die Luxemburger Straße, Im Speyer, zur Haltestelle Spirostraße. In Richtung Friedhof/Igel fahren die Busse ihre gewohnte Route durch Euren.

Die Busse der Linie 11 mit dem Ziel Euren-Friedhof enden und beginnen an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße.

mit dem Ziel Euren-Friedhof enden und beginnen an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße. Die Busse der Linie 73 aus der Fahrtrichtung Industriegebiet Zewen kommend, fahren bis zur Haltestelle Diedenhofener Straße ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Luxemburger Straße zurückgeleitet.

Die Busse der Linie 73 mit dem Ziel Euren-Friedhof beginnen und enden an der Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße.

Die Haltestellen Lenus Mars Straße, Ludwig Steinbach Straße und Hontheimstraße in Richtung Stadt sind während der Baumaßnahme für die Linie 2 aufgehoben und zur Haltestelle Spirostraße verlegt. Die Haltestellen Euren-Friedhof und Hontheimstraße, sind für die Linien 11/73 aufgehoben und zur Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße verlegt.

Bei Fragen zu den Umleitungen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)