Trier-West: 96-Jährige übel abgezockt – PKW weg – Angeblich für Reparatur abgeschleppt

TRIER. Am 22.10.2026 kam es zwischen 12.00 und 14.00 Uhr in Trier-West auf der neuen Umgehungsstraße Über Brücken zwischen dem dortigen Supermarkt und einem Autohaus zur Unterschlagung eines PKW. Eine 96-jährige Dame hatte dort mit ihrem weißen PKW eine Panne.

Daraufhin bot sich ein etwa 25-30-jähriger schwarzhaariger Mann, der mit einem Porsche vor ihr hielt, an, den PKW abzuschleppen und zu reparieren. Die Frau ging in ihrer Not auf das Hilfsangebot ein und entrichtete die geforderte Abschleppgebühr an den Tatverdächtigen. Dieser fuhr die Dame anschließend nach Hause. Seitdem hört die Dame nichts mehr von dem Mann und der PKW bleibt seitdem verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung eines Kraftfahrzeugs aufgenommen.

Nach Aussagen der Geschädigten soll es bislang unbekannte Zeugen des Vorfalls geben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Trier unter 0651/983-0. (Quelle: Polizeidirektion Trier)