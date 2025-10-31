Herbstwetter in der Region: Regen und möglicherweise Gewitter am Wochenende

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist es herbstlich-frisch. Während es am Freitag noch trocken bleibt, kann es am Wochenende regnen und gewittern. Die Aussichten.

BARWEILER. Zum Wochenende wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland herbstlich-frisch und teils regnerisch. Am Freitag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei heiter bis wolkigem Himmel meist trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 11 bis 15 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig.

Regen und möglicherweise Gewitter am Wochenende

Am Samstag ist es dem DWD zufolge zunehmend stark bewölkt und regnerisch. In den Abendstunden lockert es wieder auf. Die Temperaturen erreichen 14 bis 17 Grad, der Wind frischt auf.

Am Sonntag gebe es weiterhin einige Wolken und örtlich Schauer. Überdies besteht laut DWD eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten von 11 bis 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich bei Regen mitunter stark böig auffrischt. (Quelle: dpa)