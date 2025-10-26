Gefährliches Fahrverhalten auf B327 / B50: Gegenverkehr und Überholer gefährdet

Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

SIMMERN. Am 25.10.2025, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein aus Fahrtrichtung Morbach kommender Verkehrsteilnehmer die B327 / B50 in Fahrtrichtung Simmern.

Der Fahrzeugführer des weißen PKW Suzuki mit britischer Zulassung (gelbes Kennzeichenschild) führte sein Fahrzeug auf dem gesamten Streckenabschnitt derart unsicher, dass es laut Zeugenaussagen mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen, anfänglich mit dem Gegenverkehr, anschließend mit den Überholern kam. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des betreffenden Fahrzeugs gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Simmern 06761/9210 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)

