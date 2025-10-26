RLP: Dachgeschosswohnung in Flammen – eine Verletzte – Bewohner in Notunterkünften

BENDORF. Am Sonntag, den 26.10.2025, wurden Feuerwehr und Polizei gegen 1.45 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder und Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus nach Bendorf alarmiert. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr stellten einen Brand in einem Zimmer der Dachgeschosswohnung fest und löschten diesen.

Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf andere Wohnungen oder den Dachstuhl verhindert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die betroffene Wohnung ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Da der Strom für das Gebäude abgeschaltet werden musste, wurden die anderen Bewohner des Hauses für die Nacht in Notunterkünften untergebracht. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)