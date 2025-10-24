Bahn-Panne im Westerwald: Rauchentwicklung an ICE – 100 Passagiere müssen Zug verlassen

Der ICE ist eigentlich von Dortmund nach Stuttgart unterwegs. Rund 100 Fahrgäste müssen jedoch in Montabaur den Zug verlassen. Was ist passiert?

MONTABAUR. Etwa 100 Fahrgäste haben einen ICE in Montabaur verlassen müssen, nachdem dem Zugpersonal eine leichte Rauchentwicklung aufgefallen war. Grund dafür sei eine technische Störung gewesen, sagte ein Bahnsprecher der dpa. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» berichtet.

Die genau Ursache des Vorfalls am Morgen werde nun von Technikern untersucht. Der Fernzug war von Dortmund nach Stuttgart unterwegs. Er konnte seine Fahrt nach dem Halt in Montabaur jedoch nicht fortsetzen. Die Reisenden konnten den Angaben zufolge auf nachfolgende Züge umsteigen und so ihre Fahrt fortsetzen. (Quelle: dpa)