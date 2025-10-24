Gottesdienst auf dem Autoscooter – „Mit Gott on tour“ bringt Kirche auf die Allerheiligenmesse in Trier

TRIER. Wo sonst Fahrchips klirren und Motoren aufheulen, wird an diesem Sonntag gebetet: Am 26. Oktober 2025 um 10:30 Uhr verwandelt sich ein Autoscooter auf der Allerheiligenmesse in Trier in eine außergewöhnliche Kirche unter freiem Himmel.

Unter dem Motto „Mit Gott on tour“ lädt die Evangelische Schaustellerseelsorge der EKHN zu einem offenen, fröhlichen Gottesdienst ein – mitten im Trubel des Jahrmarkts, mitten im Leben.

Kirche, wo das Leben tobt

Die Idee ist so ungewöhnlich wie berührend: Gottesdienst dort feiern, wo Menschen feiern, lachen und arbeiten – auf dem Rummel.

Zwischen Zuckerwatte, Karussellmusik und blinkenden Lichtern entsteht ein Ort der Begegnung, des Glaubens und der Gemeinschaft.

„Mitten im Trubel – mitten im Leben – mitten auf der Messe“, lautet das Leitmotiv der Aktion.

Hier dürfen Schausteller:innen, Besucher:innen, Familien und Neugierige gleichermaßen Platz nehmen – auf dem Autoscooter statt in der Kirchenbank.

„Mit Gott on tour“ – eine Bewegung mit Herz

Was in Trier gefeiert wird, ist Teil einer wachsenden Bewegung: Kirche verlässt die Mauern und sucht Nähe. Seit Jahren begleiten evangelische und katholische Schaustellerseelsorger:innen die Menschen, die auf Volksfesten arbeiten oder reisen.

Diese mobilen Gottesdienste schaffen Momente der Ruhe, des Dankes und der Hoffnung – genau dort, wo sonst der Alltag rollt.

„Gott fährt mit“, lautet die Botschaft – und sie kommt an: zwischen Fahrchips, Lichtern und Gebeten.

Ein Ort für alle – ohne Schwelle, ohne Zwang

Der Autoscooter-Gottesdienst steht für Offenheit und Vielfalt. Eingeladen ist jede und jeder: ob gläubig oder neugierig, ob Schausteller, Familie oder Besucher.

Begleitet von Musik, Segensworten und viel Herzblut zeigt der Gottesdienst, dass Spiritualität nicht an Räume gebunden ist – sie passiert überall, wo Menschen Gemeinschaft leben. Mehr über die Arbeit der Evangelischen Schaustellerseelsorge der EKHN.

Fakten im Überblick

🗓 Wann: Sonntag, 26. Oktober 2025, 10:30 Uhr

📍 Wo: Auf dem Autoscooter der Allerheiligenmesse Trier

🙏 Wer: Evangelische Schaustellerseelsorge der EKHN

🚗 Eintritt: Frei – einfach vorbeikommen und mitfeiern!