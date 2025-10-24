Luxemburg: Messer-Überfall im Bus, Säge bei Schlägerei vorgezeigt, Einbrüche

LUXEMBURG. Für den gestrigen Donnerstag meldet die Police Grand-Ducale einen Messer-Überfall, eine Schlägerei sowie mehrere Einbrüche.

Am Abend des 23.10.2025 wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Bus in Kayl Richtung Esch-sur-Alzette gemeldet. Ersten Informationen zufolge bekam das Opfer unter Vorzeigen eines Messers seinen Geldbeutel aus der Handtasche von einem Täter entwendet. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am 23.10. wurde der Polizei kurz nach 23.00 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen auf der Place de Paris im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Mehrere Polizeistreifen begaben sich vor Ort und konnten die gemeldeten Personen antreffen. Ersten Informationen zufolge kam es zu einer physischen Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten eine Säge vorzeigte. Zwecks weiterer Amtshandlungen wurde der Tatverdächtige zur Dienstelle gebracht. Die Säge wurde beschlagnahmt, Protokoll wurde erstellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 23.10.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue de Bettembourg in Fentange, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter ins Innere gelangten und dieses durchwühlten.

Am Abend des 23.10.2025 wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Waldbriedemeserstrooss in Dalheim gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter sich über ein Fenster Zugang zum Inneren verschafften, mehrere Schränke durchwühlten und ersten Informationen nach Schmuck entwendeten.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)