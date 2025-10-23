Mutwillige Zerstörung auf Mehrgenerationenplatz – Bank herausgerissen, Fitnessgerät manipuliert!

SCHWEICH – Im Zeitraum vom 20.10.2025, 16.00 Uhr, bis zum 21.10.2025, 16.00 Uhr, kam es auf dem Mehrgenerationenplatz in der Kirchstraße in Schweichzu einer Sachbeschädigung.

Die unbekannten Täter richteten dabei Schaden an öffentlichen Einrichtungen an.

Mutwillige Beschädigungen und Zeugenaufruf

Zu den festgestellten Beschädigungen zählt das Herausreißen einer Sitzbank aus ihrer Verankerung. Besonders besorgniserregend ist das Lösen von Schrauben an einem Fitnessgerät.

Die Polizei betont, dass diese Manipulation glücklicherweise zu keinem Unfall für Nutzer führte.

Die Polizei Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 06502-91570 zu melden.