Hermeskeil: Falscher Spendensammler bespuckt und beleidigt Mitarbeiterinnen nach Betrugsversuch!

HERMESKEIL – Am Nachmittag des 23.10.2025 baten Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes Am Dörrenbach in Hermeskeil die Polizei um Unterstützung aufgrund einer eskalierten Auseinandersetzung.

Auslöser war die Feststellung einer Mitarbeiterin, dass eine Kundin durch einen vorgeblichen Spendensammler bedrängt wurde.

Flucht des Täters nach Beleidigung und Spucken

Der Mann gab vor, Spenden für Menschen mit Taubheit und Stummheit zu sammeln, konnte jedoch keinen Nachweis seiner Tätigkeit vorlegen.

Die Mitarbeiterin schritt ein und hielt die Kundin von einer Geldübergabe ab. Daraufhin reagierte der Mann erbost mit Beleidigungen und Spucken gegen die Marktmitarbeiterinnen.

Der unbekannte Mann verließ den Markt vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizeiinspektion Hermeskeil ermittelt nun wegen versuchten Betrugs und Beleidigung. Der Tatverdächtige wird als ca. 180 cm groß, südländischer Teint, dunkle Haare und spitzer Bart beschrieben. Die Polizei warnt eindringlich vor falschen Spendensammlern.