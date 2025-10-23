Dritter Bauabschnitt startet: Fahrbahnsanierung „Im Karrenbachtal“ geht in letzte Phase

Die Asphaltarbeiten im Karrenbachtal starteten Anfang September und wechseln nun in den dritten Bauabschnitt. Foto: StadtRaum Trier

TRIER. Bei der Fahrbahnsanierung der Straße Im Karrenbachtal beginnt am Montag, 27. Oktober, der dritte Bauabschnitt. Die Straße ist dann von der Einmündung Im Dreier bis zur Friedhofstraße (B422) gesperrt.

Die Zufahrt zur Vorderen und Hinteren Heide sowie zur Siedlung Im Dreier ist nur über den asphaltierten Kaiser-Wilhelm-Weg möglich, der von der Meilenstraße in Quint durch den Forst zur Straße Zum Ehranger Wald führt. Die Grundstücke Im Karrenbachtal 1 bis 23 sind nur fußläufig erreichbar. Die Parkflächen am Sportgelände sind nutzbar. Die Zufahrt zur Sportanlage ist möglich. (Quelle: Stadt Trier)

