RLP: Transporter und Auto stoßen zusammen – Beide Fahrer ins Krankenhaus

Ein Mann verliert in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto - und stößt mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Das hat Folgen.

Foto: Arno Burg/dpa/Symbolbild

WEITEFELD. Bei dem Zusammenstoß eines Transporters und eines Autos in Weitefeld (Landkreis Altenkirchen) sind die beiden Fahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Fahrzeuge einander auf einer Straße entgegengekommen, in einer Kurve verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen.

Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht, laut Polizei waren sie vermutlich aber nur leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße wurde dafür etwa eine Stunde lang gesperrt. (Quelle: dpa)

