++ Region: Sturmböen und starker Regen – Windgeschwindigkeiten bis 100 km/h ++

Vor allem wird es grau in Rheinland-Pfalz und Saarland – und dabei bis zum Ende der Woche stürmisch. Auch mit Gewittern und Starkregen müssen die Menschen rechnen.

MAINZ. Starker Wind in Rheinland-Pfalz und Saarland: Bis zum Wochenende soll es in den beiden Bundesländern stürmisch werden. Ein Tief bringt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge stürmische Böen und teils Sturmböen.

Gewitter bringen auch orkanartige Böen

Schwerpunkt seien dabei Donnerstag und die Nacht zum Freitag: Bis dahin rechnen die Experten verbreitet mit Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde. Teils seien auch schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich, heißt es in der Vorhersage, in Kammlagen gar einzelne orkanartige Böen. Noch bis zum Vormittag müssen die Menschen gleichzeitig mit örtlich starkem Regen und Gewittern rechnen, teils bringen Letztere auch orkanartige Böen – und so Unwetter – mit sich.

Auflockerungen am Freitag

In der Nacht zum Freitag wird der Wind allmählich schwächer, auch das Wetter lockert auf. Am Freitag soll es dann zwar noch einzelne Schauer geben, überwiegend aber trocken bleiben. Die Temperaturen sollen bis zu 14 Grad erreichen. Stärkere oder stürmische Böen soll es verbreitet allerdings weiterhin geben.

Am Wochenende konzentriert sich der Wind dann mehr aufs Bergland, auch am Sonntag rechnet der DWD in den höchsten Lagen weiterhin mit starken Böen. Zusätzlich wird es grau – die Meteorologen rechnen mit vielen Wolken und gebietsweise Regen. In den höheren Bergen könne dieser vereinzelt in Schnee übergehen, heißt es. (Quelle: dpa)