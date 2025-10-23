RLP: Mann in psychischem Ausnahmezustand droht mit Explosion – Polizei räumt Häuser

Im psychischen Ausnahmezustand verbarrikadiert sich ein Mann in einem Haus. Die Polizei bringt die Nachbarn in Sicherheit.

GEROLSHEIM. Nach einer Drohung hat die Polizei in Gerolsheim mehrere Häuser räumen lassen. Eine Person, die sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, hatte sich in der Nacht in einem Haus verbarrikadiert.

Der Mann habe gedroht, sich selbst etwas anzutun und das Haus im Kreis Bad Dürkheim zu sprengen. Daraufhin wurden mehrere Anwesen in der Nachbarschaft geräumt. Die 32 Bewohner wurden im Dorfgemeinschaftshaus versorgt. «Der Verantwortliche konnte nach circa einer Stunde in einem günstigen Moment durch Polizeikräfte überwältigt und gefesselt werden», berichteten die Beamten am Morgen.

Eine Überprüfung habe ergeben, dass es keine Explosionsgefahren im Haus gegeben habe. Die Anwohner konnten nach rund zwei Stunden in ihre Häuser zurückkehren. (Quelle: dpa)