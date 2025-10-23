++ Aktuell: Wetterwarnung für Trier und die Region – Sturmböen erwartet ++

TRIER. Aktuell besteht für Trier und die Region eine amtliche Wetterwarnung der Stufe 2. Dies bedeutet, das die erwartete Wetterentwicklung nicht ungewöhnlich, aber gefährlich ist.

Es ist mit starken Windböen zu rechnen. Vereinzelt oder örtlich können Schäden auftreten.

Für die Stadt Trier gilt, dass bis ca. 9.00 Uhr am heutigen Donnerstag Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) anfangs aus südlicher, später aus südwestlicher Richtung auftreten. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.

Von 9.00 bis 20.00 Uhr treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) und 85 km/h (24 m/s, 47 kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 100 km/h (28 m/s, 55 kn, Bft 10) gerechnet werden. (Quelle: DWD)