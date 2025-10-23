Gönnersdorf: Schrecklicher Fund in Wohnhaus – Leiche nach Küchenbrand entdeckt

GÖNNERSDORF – Am Mittwochabend, den 22.10.2025, wurde in einem Wohnhaus in Gönnersdorf eine männliche Person leblos aufgefunden.

Zuvor war es in dem Gebäude, unbemerkt von Dritten, zu einem Brandgeschehen in der Küche gekommen.

Ermittlungen zur Ursachenklärung

Die Kriminalpolizei Wittlich hat umgehend die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brand- sowie der Todesursache aufgenommen.

Aktuelle Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Gönnersdorf, Lissendorf und Birgel sowie Kräfte der Polizeiinspektionen Daun und Prüm. Die Ermittlungen dienen der lückenlosen Aufklärung des tragischen Vorfalls.