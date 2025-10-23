++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 23.10.25 ++

TRIER. Blitzer Region Trier: Unser täglicher Blitzerservice für die Region Trier – Luxemburg – Saarland. An folgenden Standorten nimmt die Polizei heute Geschwindigkeitsmessungen und Radarkontrollen in der Region vor.

Blitzer am Donnerstag, 23 .10.2025:

▶ BLITZER DER POLIZEI TRIER:*

Salmtal

A1, Hetzerath

B419, Oberbillig

▶ BLITZER IN LUXEMBURG:

Mittags: Ehlange/Mess , rue de l’Ecole

, rue de l’Ecole Mittags: Helmsange , route de Diekirch

, route de Diekirch Abends: Clervaux, rue de la Gare

▶ BLITZER IM SAARLAND:*

Heusweiler

BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Saarbrücken-Ludwigsberg

BAB 1 zwischen AS Tholey und AK Saarbrücken

* Die Polizeistationen in der Region weisen darauf hin, dass darüber hinaus auch an anderen Stellen unangekündigte Kontrollen erfolgen können.

Die Konsequenzen des Rasens

Ob innerorts, außerorts oder auf der Autobahn – die Folgen von Geschwindigkeitsübertretungen können schwerwiegend sein. Hier eine Übersicht der rechtlichen Konsequenzen:

Bußgelder innerorts:

Überschreitung (innerorts) Bußgeld (Euro) Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 58,50 € 0 nein 11 – 15 km/h 78,50 € 0 nein 16 – 20 km/h 98,50 € 0 nein 21 – 25 km/h 143,50 € 1 nein 26 – 30 km/h 208,50 € 1 (1 Monat)* 31 – 40 km/h 288,50 € 2 1 Monat 41 – 50 km/h 428,50 € 2 1 Monat 51 – 60 km/h 591,50 € 2 2 Monate 61 – 70 km/h 738,50 € 2 3 Monate über 70 km/h 843,50 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.

Bußgelder außerorts:

Überschreitung (außerorts) Bußgeld (Euro) Punkte Fahrverbot bis 10 km/h 48,50 € 0 nein 11 – 15 km/h 68,50 € 0 nein 16 – 20 km/h 88,50 € 0 nein 21 – 25 km/h 128,50 € 1 nein 26 – 30 km/h 178,50 € 1 (1 Monat)* 31 – 40 km/h 228,50 € 1 (1 Monat)* 41 – 50 km/h 348,50 € 2 1 Monat 51 – 60 km/h 508,50 € 2 1 Monat 61 – 70 km/h 633,50 € 2 2 Monate über 70 km/h 738,50 € 2 3 Monate

* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind.

Geblitzt worden? Wie es jetzt weiter geht!

Wer zu schnell unterwegs ist, muss mit Post von der Bußgeldstelle rechnen. Doch wie lange dauert es eigentlich, bis der Strafzettel im Briefkasten landet?

Nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung erhält der Kfz-Halter in der Regel einen Bußgeldbescheid samt Blitzerfoto per Post. Die Zustellung dauert meist zwischen zwei und drei Wochen. Doch Vorsicht: Je nach Behörde, Zusteller und Art des Messgeräts kann es auch länger dauern.

Der Strafzettel selbst wird zwar schnell versendet, aber bis der Bußgeldbescheid eintrifft, können bis zu drei Monate vergehen. In Ausnahmefällen kann es sogar bis zu sechs Monate dauern!

Wer geblitzt wurde, sollte also Geduld haben und regelmäßig seinen Briefkasten checken.

Eine Verjährung beginnt zunächst mit Beendigung der ordnungswidrigen Handlung.