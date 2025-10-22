Schwere Nötigung auf der A60: Britischer Jaguar bremst Pkw mit drei Kindern aus

SPANGDAHLEM – Am heutigen Mittwoch, 22.10.2025, kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Wittlich zwischen Spangdahlem und Wittlich gegen 18.45 Uhr zu einem schwerwiegenden verkehrsrechtlichen Fehlverhalten.

Eine Pkw-Fahrerin, besetzt mit drei Kindern (1, 11 und 12 Jahre), wurde auf der rechten Spur von einem silbernen Jaguar mit britischer Zulassung überholt.

Ausbremsen und Bedrohung der Geschädigten

Unmittelbar nach dem Überholvorgang bremste der Jaguar die Geschädigte von ca. 130 km/h bis zum vollständigen Stillstand aus.

Das Fahrzeug der Frau kam dadurch auf der rechten Spur zum Stehen. Anschließend begaben sich die zwei Fahrzeuginsassen des Jaguars in bedrohlicher Weise an das Fahrzeug der Geschädigten.

Nach einiger Zeit ließen sie von ihrem Handeln ab und fuhren weiter. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr. Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zum silbernen Jaguar und den beteiligten Personen.