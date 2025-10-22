RLP: 18-Jähriger prallt gegen Bäume und schleudert in Transporter

PETERSBEG/WALDFISCHBACH-BURGALBEN – Am heutigen Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15.25 Uhr auf der K17 bei Petersberg ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Südwestpfalz kam mit seinem Pkw, der Richtung B270 fuhr, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen.

Drei Verletzte und Vollsperrung der K17

Der Pkw wurde durch den Aufprall gegen die Bäume zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Transporter zusammenstieß.

Durch die Wucht der Kollision wurden der 18-jährige PKW-Fahrer, der 38-jährige Transporterfahrer und sein 40-jähriger Beifahrer verletzt.

Alle drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die notwendige Fahrbahnreinigung musste die K17 bis 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt bleiben.