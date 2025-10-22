Trier: Verkehrseinschränkungen wegen Bauarbeiten in der Konstantinstraße

TRIER. Im Rahmen des umfangreichen Straßensanierungsprogramms 2025 beginnen am Montag, 27. Oktober, Bauarbeiten in der Konstantinstraße. Erneuert wird der in Richtung Basilika verlaufende Fahrstreifen ab der Brotstraße bis kurz nach der Einmündung der Hosenstraße.

Die Instandsetzung ist aufgrund von Setzungen und Verschiebungen des Verbundsteinpflasters und wegen Schäden am Asphaltbelag durch Verkehrs- und Umwelteinflüsse erforderlich. Der Pflasterbelag wird entfernt und durch einen Asphaltoberbau ersetzt. Damit wird die Verkehrssicherheit bis zum geplanten größeren Umbau der Straße gewährleistet. Derzeit wird geprüft, ob diese gestalterische und klimatische Aufwertung der Konstantinstraße mit den von Bund und Land erhöhten Städtebaufördermitteln des Programms „Lebendige Zentren“ finanziert werden kann.

Die Bauarbeiten in der Konstantinstraße dauern voraussichtlich bis Freitag, 31. Oktober. In dieser Zeit gelten die folgenden Regelungen:

Die stadtauswärts führende Fahrspur einschließlich einem Teil der Taxistellplätze ist von der Brotstraße bis zur Konstantinstraße 16 gesperrt.

Der Verkehr in Richtung Kornmarkt wird an der Zufahrt zur Tiefgarage Konstantin über den Gehweg umgeleitet. Dafür wird der Gehweg auf dieser Seite der Konstantinstraße gesperrt.

Der Parkplatz zwischen Kornmarkt und Nagelstraße kann somit von den dazu berechtigten Verkehrsteilnehmern wie gewohnt über die Konstantinstraße angefahren werden. Stadtauswärts erfolgt die Umleitung über die Nagelstraße in Richtung Stresemannstraße.

Der sonstige Anlieger- und Lieferverkehr wird stadtauswärts über die Fleischstraße in Richtung Stresemannstraße geleitet.

Die Hosenstraße ist mit dem PKW nur von der Brotstraße aus erreichbar.

Innerhalb des gesperrten Abschnitts sind die Grundstücke nur fußläufig erreichbar. Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge ist jederzeit gewährleistet. (Quelle: Stadt Trier)