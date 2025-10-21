++ Luxemburg: Die 16-jährige Olesia S. wird vermisst ++

0
Foto: Police Grand-Ducale

ECHTERNACH. Die 16-jährige Olesia Shevchenko wurde zuletzt am 19.10.2025 gegen 10.00 Uhr in Echternach gesehen und wird seitdem vermisst.

Sie ist 162 cm groß, von schlanker Statur, hat lila gefärbte Haare, braune Augen und trägt Piercings an der Nase, Augenbraue und Ohren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Hose und eine kleine schwarze Handtasche.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Echternach per Telefon unter der Nummer (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)

