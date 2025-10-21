Vandalismus in Wittlich: Seitenscheibe von Bagger mit Steinen eingeworfen

WITTLICH. Im Zeitraum 17.10. bis 20.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich Rommelsbach – Fußgängerbrücke, Mitarbeiterparkplatz des Schwimmbads – in Wittlich abgestellten Kleinbagger und warfen mittels mehrerer Steine die Seitenscheibe des Baggers ein.

Ein Eindringen in den Bagger dürfte nicht gelungen sein. Durch diese vollkommen unsinnige Tat, welche als reiner Vandalismus zu werten sein dürfte, entstand nicht unerheblicher Sachschaden am Bagger.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)