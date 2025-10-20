Doppel-Alarm für Feuerwehr Traben-Trabach: Zwei Pkw in Flammen

Foto: Feuerwehr Traben-Trarbach

TRABEN-TRARBACH – In der Ortslage Traben wurden in der vergangen Nacht zwei Fahrzeugbrände hintereinander gemeldet. Bereits auf der Anfahrt stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr fest, dass wenige Meter entfernt ein weiterer PKW brannte. Die Situation erforderte einen sofortigen Großeinsatz der Feuerwehr.

Gefahr eines Übergreifens der Flammen

Bei einem der brennenden PKW bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzende Fassade eines Wohnhauses übergreifen würde. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte dies erfolgreich verhindert werden. Da einige Fenster des Hauses offenstanden, wurden die angrenzenden Wohnungen im Anschluss auf Rauchgas geprüft und belüftet.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Traben-Trarbach

Der Brand des zweiten PKW griff auf einen davor geparkten Kleinbus über. Beide Fahrzeuge konnten durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abgestreut. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes von circa 2 Stunden und 30 Minuten komplett gesperrt.

