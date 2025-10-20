Brennende Matratze löst Feuerwehreinsatz in Kröv aus – Zwei Menschen verletzt

KRÖV. In der Nacht zum Sonntag, 19. Oktober 2025, kam es in Kröv zu einem Brandeinsatz in einem Wohnhaus. Gegen 00:23 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem Anwohner im ersten Obergeschoss des Hauses eine starke Rauchentwicklung bemerkt hatten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass eine Matratze im Schlafzimmer in Brand geraten war. Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf den restlichen Raum zu verhindern.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr Kröv war gemeinsam mit der FEZ und der Wehrleitung im Einsatz. Nach dem Löschen des Brandes wurde das Gebäude mithilfe von Lüftern entraucht. Zwei Personen erlitten eine mögliche Rauchgasvergiftung und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz rund eine Stunde und 45 Minuten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.