Lkw kippt auf der A61 um: 26 Tonnen Schüttgut auf Fahrbahn verteilt

LAUDERT/A61 – Heute Vormittag ereignete sich auf der A61 in Fahrtrichtung Süden, kurz hinter der Abfahrt Laudert (km 264) gegen 08.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein mit circa 26 Tonnen Basalt-Schüttgut beladener Sattelzug kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Ladungsverlust und Verkehrseinschränkungen

Als Folge des Abkommens von der Fahrbahn kippte der Auflieger um. Die Ladung verteilte sich dabei teilweise auf der Fahrbahn, wodurch der rechte Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden musste.

Der Fahrer des Sattelzugs blieb bei dem Unfall unverletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. Die Bergungsarbeiten zur Aufrichtung des Aufliegers und zur Verladung des Schüttgutes dauern weiterhin an. Es kann daher im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Süden weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.