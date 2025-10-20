16-Jähriger rastet aus: In den Bus gepinkelt und Mitfahrerin verletzt

KAISERSLAUTERN – Am Sonntagmorgen hat sich ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Landkreis Kusel eine Strafanzeige eingehandelt. Ihm wird vorgeworfen, in einem Linienbus auf der Fahrt von Hohenecken nach Kaiserslautern eine Mitfahrerin attackiert und beleidigt zu haben.

Urinieren in den Gang führte zu Eskalation

Den Ermittlungen zufolge war der Jugendliche während der Fahrt eingeschlafen. Nach dem Aufwachen urinierte er in den Gang des Busses. Eine ebenfalls mitfahrende Frau forderte ihn auf, dies zu unterlassen, woraufhin der Jugendliche einen Streit begann. Die Auseinandersetzung eskalierte zu Handgreiflichkeiten, wobei der 16-Jährige die Frau gegen das Bein trat und sie beleidigte.

Der Busfahrer informierte daraufhin über Notruf die Polizei, die den Jugendlichen in der Hohenecker Straße in Empfang nahm. Bei einer Durchsuchung seiner Sachen wurde Cannabis gefunden und sichergestellt. Auf den 16-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.