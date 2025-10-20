Bundespolizei vollstreckt sieben Haftbefehle an einem Wochenende

SAARBRÜCKEN – Die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken meldet am vergangenen Wochenende einen Fahndungserfolg mit sieben Festnahmen aufgrund bestehender Haftbefehle.

Die Feststellungen erfolgten im Rahmen von Einreisekontrollen im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen sowie an relevanten Verkehrsknotenpunkten.

Verschiedene Delikte und Konsequenzen

Die festgenommenen Personen waren wegen unterschiedlicher Delikte zur Fahndung ausgeschrieben. Ein 40-jähriger Franzose und ein 26-jähriger Jamaikaner konnten Haftbefehle wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Beleidigung durch Zahlung von 1.000 bzw. 450 Euro abwenden.

Drei weitere Personen (zwei Franzosen, ein Italiener) sowie ein Bulgare wendeten drohende Ersatzfreiheitsstrafen wegen Betrugsdelikten bzw. ein 36-jähriger Rumäne wegen gefährlicher Körperverletzung durch Zahlungen von 500 bis 2.500 Euro ab.

Eine 24-jährige Deutsche hingegen konnte einen Haftbefehl über 800 Euro wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung nicht begleichen und wurde zur Verbüßung einer 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.