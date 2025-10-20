Mehr Geld für Spuk: Halloween boomt im rheinland-pfälzischen Einzelhandel

Halloween bringt dem Einzelhandel in Rheinland-Pfalz einen kräftigen Umsatzschub. Erwartet werden rund eine Million Euro mehr als im Vorjahr.

MAINZ. Das Halloween-Geschäft gewinnt für Einzelhändler in Rheinland-Pfalz immer mehr an Bedeutung. Der Handelsverband Mitte rechnet in diesem Jahr mit einer erneuten Umsatzsteigerung, rund eine Million Euro mehr als im vergangenen Jahr werden erwartet.

«Die Bedeutung hat sich über die Jahre immer weiter gesteigert», sagt Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Mitte. Sein Verband erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von etwa 26 Millionen Euro in Rheinland-Pfalz.

Bereits im vergangenen Jahr habe es eine enorme Umsatzsteigerung im Halloween-Geschäft gegeben. Gegenüber 2023 seien die Umsätze um rund elf Prozent gestiegen. «Zu Beginn war es nur ein kleiner Bereich, der im Handel das Thema aufgegriffen hatte», so Scherer. Mittlerweile durchziehe Halloween im Handel viele Bereiche, von Deko über Bekleidung bis hin zu Lebensmitteln. Damit sei Halloween zu einem wichtigen Umsatzfaktor im Jahresverlauf geworden. (Quelle: dpa)