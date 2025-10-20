++ Region: Woche beginnt trüb und mit Regen – örtlich starke Böen ++

OFFENBACH. Der Herbst wird wechselhafter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Tag beginnt mit dichten Wolken und Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Dann lockert es vom Westen her auf, bevor es erneut gebietsweise Schauer gibt. Auch kurze Gewitter sind möglich.

Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Zeitweise kann es zu frischem Wind und starken Böen aus südlicher Richtung kommen. Am Dienstag bleibt es bewölkt und länger trocken. Immer wieder kommt es zu einzelnen Schauern. Bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad sind auch vereinzelt Gewitter weiter möglich. Der Wind mit örtlich starken Böen schwächt sich gegen Nachmittag ab.

Am Mittwoch ist es auch meist bewölkt und es gibt weiter zeitweise Regen. In der Nacht zum Donnerstag zieht dann teils kräftiger Regen auf. (Quelle: dpa)