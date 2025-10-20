Eifelkreis: Betrunkener Aggro-Fahrer flieht von Unfallstelle – Polizei setzt Taser ein

BEILINGEN/BADEM/DUDELDORF. Am gestrigen Sonntagmorgen kollidierte ein 45-jähriger Fahrzeugführer in Beilingen mit einem Verkehrszeichen. Ein weiteres Fahrzeug musste dem PKW ausweichen.

Der 45-Jährige entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Mann den Polizeibeamten aggressiv und mit erhobenen Fäusten entgegentrat, musste das Distanzelektroimpulsgerät gegen ihn eingesetzt werden. Im Anschluss konnte bei ihm eine starke Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)