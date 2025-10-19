83-Jährige kracht mit Pkw in Stromverteilerkasten: Stromausfall am Morgen

ST. INGBERT – Eine 83-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in St. Ingbert schwer verletzt worden. Infolge des Unfalls am Sonntagvormittag sei es im näheren Umfeld zu einem Stromausfall gekommen, teilte die Polizei mit.

Die Frau habe aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verloren. Anschließend sei sie mit einer Laterne und einem Stromverteilerkasten zusammengestoßen, bevor sie an einer Hauswand zum Stehen kam.

Wie viele Haushalte von dem Stromausfall betroffen waren, wurde zunächst nicht bekannt. Die Stadtwerke arbeiteten an der Reparatur, hieß es. Die 83-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt.