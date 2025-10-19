Saarburg: Täter-Duo nach Einbruch bei Juwelier weiter auf der Flucht

SAARBURG – Mit Sturmhauben vermummt und dunkel gekleidet sind zwei Männer in ein Juweliergeschäft in Saarburg nahe Trier eingebrochen.

Nach der Tat in der Nacht zum Samstag waren die beiden auch am Sonntag weiter auf der Flucht, wie die Polizei auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Täter fuhren früheren Angaben zufolge erst mit einem Auto davon, stellten es in der Nähe eines Waldes ab und flüchteten zu Fuß. Die Polizei sucht weiterhin nach ihnen und warnte die Bevölkerung unter anderem davor, Anhalter mitzunehmen.

Mitten in der Nacht zum Samstag war laut Polizei bei dem Juwelier in der Saarburger Innenstadt ein Alarm ausgelöst worden. Der genaue Hergang der Tat war zunächst unklar.

Auch dazu, ob das Duo Beute gemacht hat, machten die Beamten keine Angaben. Die Ermittler baten Anwohner, der Polizei Bescheid zu geben, wenn sie etwa an Häusern oder Scheunen verdächtige Bewegungen bemerken. «Bitte halten Sie die Augen offen», hieß es in einer Mitteilung.