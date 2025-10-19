Saarland: Zwei Verletzte bei Autobahnunfall – Verursacherin wohl unter Alkohol und Betäubungsmitteln

WADGASSEN. Am gestrigen Samstagnachmittag ereignete sich gegen 17.30 Uhr auf der Bundesautobahn 620 zwischen den Anschlussstellen Wadgassen und Saarlouis im einspurigen Baustellenbereich ein Verkehrsunfall. Die 33-jährige

Unfallverursacherin fuhr dabei unaufmerksam mit ihrem PKW nahezu ungebremst auf den vor ihr fahrenden PKW einer 68-jährigen Fahrerin auf.

Dabei wurden die 71-jährige Beifahrerin und die hinten sitzende, 70-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen.

Auf der Autobahn kam es über eine Stunde hinweg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zudem musste diese zur Bergung des Fahrzeuges der Unfallverursacherin durch einen Abschleppdienst 45 Minuten lang voll gesperrt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 20000,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)