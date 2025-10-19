Frontalkollision mit Baum bei Wittlich: 39-Jähriger schwerverletzt ins Krankenhaus

WITTLICH. Am 18.10.2025, gegen 18.34 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Wittlich-Land mit seinem Personenkraftwagen die Landstraße 52 von Wittlich in Richtung Greimerath. Im Bereich einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Der 39-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine zusätzlich vorliegende alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrzeugführers mit über 1,8 Promille.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)