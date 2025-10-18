++ Saarland: Die 12-jährige Maria Alessandra N. wird vermisst ++

RIEGELSBERG. Die 12-jährige Maria Alessandra Neag ist seit dem gestrigen Freitagnachmittag gegen 15 Uhr vermisst. Sie hat ihr Elternhaus in Riegelsberg um kurz vor 15 Uhr verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Alle polizeilichen Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos. Maria ist ca. 150 cm groß und hat dunkle mittellange Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet unter der Telefonnummer 068982020 oder 110 um Hinweise bezüglich des Aufenthaltsortes von Maria. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)