++ Sonnige Phasen und einzelne Schauer: Das Wochenend-Wetter in der Region ++

Bis einschließlich Sonntag ist das Wetter noch relativ freundlich. Regen bleibt zunächst aus. Das ändert sich zu Beginn der neuen Woche, sagen die Meteorologen.

OFFENBACH. Es ist wolkig, doch es gibt auch sonnige Phasen an diesem Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Regen fällt nicht, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Höchsttemperaturen liegen demnach heute zwischen 11 und 15 Grad, in Hochlagen bleibt es bei 10 Grad. Nachts sinken die Werte auf 5 bis 2 Grad, im Westerwald gibt es vereinzelt Frost in Bodennähe.

Am Sonntag ziehen von West nach Ost Wolken durch, bis zum Abend bleibt es niederschlagsfrei. Es ist mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad zu rechnen, in Hochlagen mit 9 bis 11 Grad.

Neue Woche beginnt mit Regen

In der Nacht zum Montag breitet sich Regen von West nach Ost aus. Am Tag ist es zunächst regnerisch, dann lockern sich die Wolken auf. Einzelne Schauer und Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. (Quelle: dpa)