Rezeptfälschung in Wittlich: Mann versucht Potenzmittel in Apotheke zu bekommen

Foto: Christophe Gateau/dpa

WITTLICH. Am 17.10.2025 versuchte ein bisher unbekannter männlicher Täter gegen 16.50 Uhr mittels eines gefälschten Rezepts ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Potenzsteigerung in einer Apotheke im Klauser Weg in Wittlich zu erhalten.

Als die Fälschung bei den Mitarbeiterinnen der Apotheke auffiel, entfernte sich der Täter aus der Apotheke, ohne das Medikament erhalten zu haben und fuhr mit einem dunklen Fahrzeug weg.

Täterbeschreibung:

20-30 Jahre alt, 185-190cm groß, Brillenträger

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

