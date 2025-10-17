Tragischer Unfall: Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Radlader

OPPENHEIM – Am heutigen Mittag, gegen 12:53 Uhr, kam es auf der K34 zwischen Nackenheim und Lörzweiler zu einem tragischen Verkehrsunfall.

Eine 47-jährige Radfahrerin befuhr den rechtsseitigen, baulich getrennten Radweg. Gleichzeitig befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Radladers einen Feldweg und beabsichtigte, die K34 zu überqueren.

Unklare Unfallursache und Todesfolge

Im Einmündungsbereich des Weges kam es aus derzeit unerklärlichen Gründen zur Kollision. Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß von ihrem Fahrrad geworfen.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen und anschließender Reanimation durch den Rettungsdienst wurde die 47-Jährige in die Uniklinik Mainz verbracht, wo sie letztlich ihren schweren Verletzungen erlag.

Die K34 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden in beide Richtungen vollgesperrt werden. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz das genaue Geschehen aufzuklären. Die Polizeiinspektion Oppenheim bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang.