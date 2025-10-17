Autofahrer verliert Kontrolle und landet mit Pkw im Fluss

NIEDER-OLM – Am Freitagnachmittag kam es in der Maria-Montessori-Straße in Nieder-Olm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw in den angrenzenden Fluss Selz fuhr. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer hatte aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Bergung und Umweltschutz durch die Feuerwehr

Die Feuerwehr Nieder-Olm war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort, um das Fahrzeug aus dem Wasser zu bergen.

Hauptaugenmerk lag auf der Verhinderung einer möglichen Umweltgefährdung durch auslaufende Betriebsstoffe. Der Einsatz zur Bergung und Sicherung dauerte rund zwei Stunden, wobei die Maria-Montessori-Straße zeitweise teilweise gesperrt werden musste.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss liegen derzeit nicht vor, sodass nun geprüft wird, ob ein technischer Defekt oder ein Fahrfehler zu dem ungewöhnlichen Unfall führte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.