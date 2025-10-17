Trier: Sozialleistungen können jetzt auch online beantragt werden

TRIER – Triererinnen und Trierer können ab sofort auch verschiedene soziale Leistungen online beantragen.

Das Amt für Soziales und Wohnen erweitert damit sein Serviceangebot und geht einen wichtigen Schritt in Richtung Verwaltungsdigitalisierung. Betroffene können von diesem zusätzlichen Service profitieren, der die Antragstellung vereinfachen und beschleunigen soll. Er ist ab sofort für folgende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) möglich:

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Übernahme der Bestattungskosten (SGB XII)

Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Blindenhilfe (SGB XII)

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (SGB XII)

Außerdem gibt es die Option, Eingliederungshilfe für Erwachsene (SGB IX) online zu beantragen. Das neue Angebot ist zunächst für die erste Beantragung der Zahlungen vorgesehen. Mit diesem zusätzlichen Service können Anträge von zu Hause ausgestellt und digital ans Amt übermittelt werden. Das soll insbesondere Menschen in akuten finanziellen Notlagen einen schnelleren Zugang zu Unterstützungsleistungen ermöglichen.

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Elvira Garbes begrüßt die Neuerung: „Es ist wichtig, dass wir für Menschen in schwierigen Lebenssituationen möglichst an die individuelle Lebenssituation angepasste Zugänge zu Unterstützungsleistungen schaffen. Die Online-Antragstellung ist ein zeitgemäßer und zusätzlicher Kommunikationskanal, der genau das ermöglicht.“ Auch die zuständigen Sachgebietsleiter Julia Gill und Patrick Huß sehen das Potenzial der Online-Anträge: „Sie können zu einer effizienteren Bearbeitung beitragen – das hilft letztlich sowohl den Antragstellenden als auch den Mitarbeitenden.“ Björn Borkenhagen, Leiter des Amts für Soziales und Wohnen, hebt die langfristige Perspektive der Neuerung hervor: „Das Sozialamt der Zukunft muss sozial und digital gedacht werden. Mit der neuen Möglichkeit zur Online-Antragstellung gehen wir diesen Weg konsequent weiter.“

Der Online-Antrag ist ein zusätzliches Angebot: Wer weiterhin lieber persönlich beraten werden möchte, kann wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail einen Termin vereinbaren. Auch die klassischen Wege der Antragstellung – etwa per Post – bleiben erhalten. Die Unterlagen stehen wie bisher auf der städtischen Internetseite als Download zur Verfügung. Alle Informationen sowie den Zugang zur Online-Antragstellung gibt es unter: www.trier.de/leben-in-trier/soziale-sicherung/.

Ansprechpartner bei Rückfragen ist das Amt für Soziales und Wohnen, E-Mail: [email protected],Telefon: 0651/718-1509