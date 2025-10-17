Finder verschafft 16-Jährigem aus Rheinland-Pfalz verlorenes Geld zurück

NODERSTEDT/ZWEIBRÜCKEN – Ein ehrlicher Finder hat einem 16-Jährigen im schleswig-holsteinischen Norderstedt 325 Euro verlorenes Bargeld wieder beschafft.

Der Jugendliche aus Zweibrücken in Rheinland-Pfalz hatte die gebündelten Scheine am U-Bahnhof Garstedt verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Geld hatte er beim Besuch seines Onkels in Norden für einen Einkaufsbummel geschenkt bekommen.

Ein aufmerksamer Bürger fand die Geldscheine am Montagabend und brachte sie zur nahe gelegenen Polizeiwache. Am Donnerstag fragte die Mutter des Jugendlichen bei der Polizei, ob das Geld gefunden worden sei. Daraufhin kamen Onkel und 16-Jähriger auf die Wache und der Jugendliche beschrieb den Verlustort sowie die genaue Stückelung des Geldbetrags. Daraufhin erhielt er das Geld zurück.

Die Mutter habe sich herzlich bei der Polizei sowie dem ehrlichen Finder bedankt. Dank erhielt der Mann auch von der Polizei, die alle Bürgerinnen und Bürger bittet, gefundene Wertgegenstände auf einem Polizeirevier oder im Fundbüro abzugeben.