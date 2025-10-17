Faustschlag an der Porta Nigra: 40-Jähriger schwer verletzt – Täter in Haft

Trier. Ein Streit im Umfeld der Porta Nigra hat am Dienstagabend ein tragisches Ende genommen. Gegen 23 Uhr gerieten mehrere Männer, die laut Polizei dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen sind, an der Bushaltestelle nahe des Wahrzeichens in eine Auseinandersetzung. Ein 34-jähriger Mann soll dabei einem Bekannten unvermittelt einen heftigen Faustschlag gegen den Kopf versetzt haben.

Der 40-jährige Geschädigte stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Passanten alarmierten sofort Rettungsdienst und Polizei. Der Mann wurde in ein Trierer Krankenhaus gebracht, wo Ärzte am Folgetag schwere, zunächst nicht sichtbare Kopfverletzungen feststellten. Nach Angaben der Ermittler besteht keine akute Lebensgefahr, der Zustand des Opfers sei jedoch ernst. Mehr Blaulicht-News

Tatverdächtiger festgenommen – Haftbefehl erlassen

Der mutmaßliche Täter, ein 34-jähriger Mann, wurde noch in der Nacht von der Polizei festgenommen. Die Kriminalpolizei Trier übernahm umgehend die Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Beschuldigte am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt.

Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

Ermittlungen zum Hintergrund laufen

Über die genauen Hintergründe der Tat ist bislang nichts bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um eine spontane Gewalthandlung gehandelt haben. Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen, die sich zur Tatzeit an der Porta Nigra aufhielten, sich unter Tel. 0651/9779-2290 bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.