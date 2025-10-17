Korlingen: Jugendhaus erhält neue Beleuchtung – Bis zu 60 % weniger Beleuchtungskosten

0
Gemeinderatsmitglied Bettina Pauli, Gemeinderatsmitglied Hildegard Hack, Ortsbürgermeister Damian Marx sowie Westenergie-Regionalmanager Marco Felten begutachten die neuen LED-Leuchten im Jugendhaus in Korlingen. Foto: Erster Vorsitzender Heimatverein / Ernst Witz

KORLINGEN. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Korlingen unterstützt Westenergie die Modernisierung der Beleuchtung im Jugendhaus. In der Waldracher Straße sorgen ab sofort 22 neue, umweltfreundliche LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung.

Mit dieser Umrüstung wurde ein weiterer Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik umgesetzt. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von circa 60 Prozent der bisherigen Energiekosten. Zusätzlich trägt der Einsatz modernster LED-Technik dazu bei, den CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren.

Ortsbürgermeister Marx betonte: „Durch die neue, langlebigere LED-Technik, entlasten wir den Haushalt der Gemeinde und schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir zur Verbesserung der Infrastruktur in Korlingen beitragen können. Die neue Beleuchtung sorgt durch die optimierte Beleuchtungsqualität auch für mehr Sicherheit.“ 

LED-Leuchten sorgen für Sicherheit auf Straßen, Plätzen und Wegen. Sie schaffen Wohn- und Lebensqualität und tragen zur Attraktivität der Kommune bei. Durch den deutlich geringeren Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln spart der Einsatz von LED-Leuchten Energie und reduziert den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2). (Quelle: Westenergie AG)

Vorheriger ArtikelGrenzkontrollen im Saarland: Afghanen versuchen dreimal illegal einzureisen
Nächster ArtikelFaustschlag an der Porta Nigra: 40-Jähriger schwer verletzt – Täter in Haft

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.