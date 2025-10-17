Korlingen: Jugendhaus erhält neue Beleuchtung – Bis zu 60 % weniger Beleuchtungskosten

KORLINGEN. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Korlingen unterstützt Westenergie die Modernisierung der Beleuchtung im Jugendhaus. In der Waldracher Straße sorgen ab sofort 22 neue, umweltfreundliche LED-Leuchten für eine effiziente und energiesparende Beleuchtung.

Mit dieser Umrüstung wurde ein weiterer Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik umgesetzt. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von circa 60 Prozent der bisherigen Energiekosten. Zusätzlich trägt der Einsatz modernster LED-Technik dazu bei, den CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren.

Ortsbürgermeister Marx betonte: „Durch die neue, langlebigere LED-Technik, entlasten wir den Haushalt der Gemeinde und schonen zudem die Umwelt. Dies ist ein weiterer wichtiger Beitrag zum Klimaschutz.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass wir zur Verbesserung der Infrastruktur in Korlingen beitragen können. Die neue Beleuchtung sorgt durch die optimierte Beleuchtungsqualität auch für mehr Sicherheit.“

LED-Leuchten sorgen für Sicherheit auf Straßen, Plätzen und Wegen. Sie schaffen Wohn- und Lebensqualität und tragen zur Attraktivität der Kommune bei. Durch den deutlich geringeren Energieverbrauch gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln spart der Einsatz von LED-Leuchten Energie und reduziert den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2). (Quelle: Westenergie AG)